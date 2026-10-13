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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 70
Yunus
70
10:70
متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ٧٠
مَتَـٰعٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٧٠
مَتَٰعٞ
ﳆ
فِي
ﳇ
ٱلدُّنۡيَا
ﳈ
ثُمَّ
ﳉ
إِلَيۡنَا
ﳊ
مَرۡجِعُهُمۡ
ﳋ
ثُمَّ
ﳌ
نُذِيقُهُمُ
ﳍ
ٱلۡعَذَابَ
ﳎ
ٱلشَّدِيدَ
ﳏ
بِمَا
ﳐ
كَانُواْ
ﳑ
يَكۡفُرُونَ
ﳒ
٧٠
ﳓ
˹It is only˺ a brief enjoyment in this world, then to Us is their return, then We will make them taste the severe punishment for their disbelief.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.