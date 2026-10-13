Sign in
New Look, Expanded Family -
Explore Quran.org
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 58
Yunus
58
10:58
قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ٥٨
قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌۭ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨
قُلۡ
ﲀ
بِفَضۡلِ
ﲁ
ٱللَّهِ
ﲂ
وَبِرَحۡمَتِهِۦ
ﲃ
فَبِذَٰلِكَ
ﲄ
فَلۡيَفۡرَحُواْ
ﲅ
هُوَ
ﲆ
خَيۡرٞ
ﲇ
مِّمَّا
ﲈ
يَجۡمَعُونَ
ﲉ
٥٨
ﲊ
Say, ˹O Prophet,˺ “In Allah’s grace and mercy let them rejoice. That is far better than whatever ˹wealth˺ they amass.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.