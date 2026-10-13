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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 57
Yunus
57
10:57
يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمومنين ٥٧
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌۭ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧
يَٰٓأَيُّهَا
ﱱ
ٱلنَّاسُ
ﱲ
قَدۡ
ﱳ
جَآءَتۡكُم
ﱴ
مَّوۡعِظَةٞ
ﱵ
مِّن
ﱶ
رَّبِّكُمۡ
ﱷ
وَشِفَآءٞ
ﱸ
لِّمَا
ﱹ
فِي
ﱺ
ٱلصُّدُورِ
ﱻ
وَهُدٗى
ﱼ
وَرَحۡمَةٞ
ﱽ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱾ
٥٧
ﱿ
O humanity! Indeed, there has come to you a warning from your Lord, a cure for what is in the hearts, a guide, and a mercy for the believers.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.