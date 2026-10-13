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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 54
Yunus
54
10:54
ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ٥٤
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍۢ ظَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥٤
وَلَوۡ
ﱁ
أَنَّ
ﱂ
لِكُلِّ
ﱃ
نَفۡسٖ
ﱄ
ظَلَمَتۡ
ﱅ
مَا
ﱆ
فِي
ﱇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱈ
لَٱفۡتَدَتۡ
ﱉ
بِهِۦۗ
ﱊﱋ
وَأَسَرُّواْ
ﱌ
ٱلنَّدَامَةَ
ﱍ
لَمَّا
ﱎ
رَأَوُاْ
ﱏ
ٱلۡعَذَابَۖ
ﱐﱑ
وَقُضِيَ
ﱒ
بَيۡنَهُم
ﱓ
بِٱلۡقِسۡطِ
ﱔ
وَهُمۡ
ﱕ
لَا
ﱖ
يُظۡلَمُونَ
ﱗ
٥٤
ﱘ
If every wrongdoer were to possess everything in the world, they would surely ransom themselves with it. They will hide ˹their˺ remorse when they see the torment. And they will be judged in all fairness, and none will be wronged.
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