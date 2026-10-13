[ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ] ههموو ستهمكاران و كافران ئهگهر ههرچی لهسهر ڕووی زهویدا ههیه له شته بهنرخهكان ههمووی هی ئهوان بێت ههر ههمووی ئهبهخشن بۆ ئهوهی خۆیانی پێ ڕزگار بكهن له ئاگری دۆزهخ بهڵام ڕزگاریان نابێ [ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ] وه كاتێك كه سزای خوای گهوره ئهبینن پهشیمانی و غهم و پهژارهیان ئهشارنهوه له باوهڕداران بهڵام دواتر كه سزاكه بهسهریاندا جێبهجێ ئهبێ ئهو كاته ئاشكرای ئهكهن و دهریئهبڕن [ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ] وه خوای گهوره بڕیار له نێوان موسڵمانان و كافران و، شوێنكهوتوان و سهركردهكاندا ئهدات بهدادپهروهری [ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٥٤) ] وه هیچ كهسێك ستهمی لێ ناكرێ لای خوای گهوره.