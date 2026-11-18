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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 31
Yunus
31
10:31
قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ٣١
قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١
قُلۡ
ﲩ
مَن
ﲪ
يَرۡزُقُكُم
ﲫ
مِّنَ
ﲬ
ٱلسَّمَآءِ
ﲭ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲮ
أَمَّن
ﲯ
يَمۡلِكُ
ﲰ
ٱلسَّمۡعَ
ﲱ
وَٱلۡأَبۡصَٰرَ
ﲲ
وَمَن
ﲳ
يُخۡرِجُ
ﲴ
ٱلۡحَيَّ
ﲵ
مِنَ
ﲶ
ٱلۡمَيِّتِ
ﲷ
وَيُخۡرِجُ
ﲸ
ٱلۡمَيِّتَ
ﲹ
مِنَ
ﲺ
ٱلۡحَيِّ
ﲻ
وَمَن
ﲼ
يُدَبِّرُ
ﲽ
ٱلۡأَمۡرَۚ
ﲾﲿ
فَسَيَقُولُونَ
ﳀ
ٱللَّهُۚ
ﳁﳂ
فَقُلۡ
ﳃ
أَفَلَا
ﳄ
تَتَّقُونَ
ﳅ
٣١
ﳆ
Ask ˹them, O Prophet˺, “Who provides for you from heaven and earth? Who owns ˹your˺ hearing and sight? Who brings forth the living from the dead and the dead from the living? And who conducts every affair?” They will ˹surely˺ say, “Allah.” Say, “Will you not then fear ˹Him˺?
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.