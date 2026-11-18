{هاوبەشبڕیاردەران دان بە پەروەردگارێتی خوای گەورەدا دەنێن} [ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: كێیه ڕزقی ئێوه ئهدات له ئاسمانهكان به باران بارین وه له زهوی به ڕووهك و دانهوێڵهو بهروبووم [ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ] كێیه كه ههستهوهرهكانی بیستن و بینینی بهدهسته و پێى بهخشیوون [ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ] وه كێیه له مردووه زیندوو دهردهكات وه له زیندوو مردوو دهركات وهك له دڵۆپه ئاوێك له مهنی مرۆڤێك دهردهكات، له هێلكهیهك باڵندهیهك دهردهكات، له مرۆڤێكی كافر موسڵمانێك دهردهكات، وه به پێچهوانهوه [ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ] وه كێ ههیه كه كاروباری ئهم بوونهوهره بهڕێوهبهرێت؟ [ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ] كافران ئهڵێن: تهنها الله یه [ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١) ] ئهى محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ ئهی بۆ تهقوای خوای گهوره ناكهن مادام ئهزانن ههموو ئهم شتانه بهدهست خوایه بۆ بهتاك و تهنها ئهم خوایه ناپهرستن بۆ شهریكی بۆ دائهنێن.