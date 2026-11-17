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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 3
Yunus
3
10:3
ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذالكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون ٣
إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣
إِنَّ
ﱤ
رَبَّكُمُ
ﱥ
ٱللَّهُ
ﱦ
ٱلَّذِي
ﱧ
خَلَقَ
ﱨ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱩ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱪ
فِي
ﱫ
سِتَّةِ
ﱬ
أَيَّامٖ
ﱭ
ثُمَّ
ﱮ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱯ
عَلَى
ﱰ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱱﱲ
يُدَبِّرُ
ﱳ
ٱلۡأَمۡرَۖ
ﱴﱵ
مَا
ﱶ
مِن
ﱷ
شَفِيعٍ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
مِنۢ
ﱺ
بَعۡدِ
ﱻ
إِذۡنِهِۦۚ
ﱼﱽ
ذَٰلِكُمُ
ﱾ
ٱللَّهُ
ﱿ
رَبُّكُمۡ
ﲀ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﲁﲂ
أَفَلَا
ﲃ
تَذَكَّرُونَ
ﲄ
٣
ﲅ
Surely your Lord is Allah Who created the heavens and the earth in six Days,
1
then established Himself on the Throne, conducting every affair. None can intercede except by His permission. That is Allah—your Lord, so worship Him ˹alone˺. Will you not then be mindful?
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.