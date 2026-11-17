﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ﴾ أَيْ أَهَلْ مَكَّة اسْتِفْهَام إنْكَار وَالْجَار وَالْمَجْرُور حَال مِنْ قَوْله ﴿عَجَبًا﴾ بِالنَّصْبِ خَبَر كَانَ وَبِالرَّفْعِ اسْمهَا وَالْخَبَر وَهُوَ اسْمهَا عَلَى الْأُولَى ﴿أَنۡ أَوۡحَیۡنَاۤ﴾ أَيْ إيحَاؤُنَا ﴿إِلَىٰ رَجُلࣲ مِّنۡهُمۡ﴾ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿أَنۡ﴾ مُفَسِّرَة ﴿أَنذِرِ﴾ خَوِّفْ ﴿ٱلنَّاسَ﴾ الْكَافِرِينَ بِالْعَذَابِ ﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَنَّ﴾ أَيْ بِأَنَّ ﴿لَهُمۡ قَدَمَ﴾ سَلَف ﴿صِدۡقٍ عِندَ رَبِّهِمۡۗ﴾ أَيْ أَجْرًا حَسَنًا بِمَا قَدَّمُوهُ مِنْ الْأَعْمَال ﴿قَالَ ٱلۡكَـٰفِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا﴾ القرآن المشتمل على ذلك ﴿لَسِحۡرࣱ مُّبِینٌ﴾ بَيِّن وَفِي قِرَاءَة {لَسَـٰحِرࣱ} وَالْمُشَار إلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ