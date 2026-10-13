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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 106
Yunus
106
10:106
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ١٠٦
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًۭا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٦
وَلَا
ﳋ
تَدۡعُ
ﳌ
مِن
ﳍ
دُونِ
ﳎ
ٱللَّهِ
ﳏ
مَا
ﳐ
لَا
ﳑ
يَنفَعُكَ
ﳒ
وَلَا
ﳓ
يَضُرُّكَۖ
ﳔﳕ
فَإِن
ﳖ
فَعَلۡتَ
ﳗ
فَإِنَّكَ
ﳘ
إِذٗا
ﳙ
مِّنَ
ﳚ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳛ
١٠٦
ﳜ
and ‘Do not invoke, instead of Allah, what can neither benefit nor harm you—for if you do, then you will certainly be one of the wrongdoers,’
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.