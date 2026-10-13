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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 102
Yunus
102
10:102
فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ١٠٢
فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠٢
فَهَلۡ
ﲈ
يَنتَظِرُونَ
ﲉ
إِلَّا
ﲊ
مِثۡلَ
ﲋ
أَيَّامِ
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
خَلَوۡاْ
ﲎ
مِن
ﲏ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﲐﲑ
قُلۡ
ﲒ
فَٱنتَظِرُوٓاْ
ﲓ
إِنِّي
ﲔ
مَعَكُم
ﲕ
مِّنَ
ﲖ
ٱلۡمُنتَظِرِينَ
ﲗ
١٠٢
ﲘ
Are they waiting for ˹anything˺ except the same torments that befell those before them? Say, “Keep waiting then! I too am waiting with you.”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.