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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 101
Yunus
101
10:101
قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يومنون ١٠١
قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْـَٔايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠١
قُلِ
ﱸ
ٱنظُرُواْ
ﱹ
مَاذَا
ﱺ
فِي
ﱻ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱼ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﱽﱾ
وَمَا
ﱿ
تُغۡنِي
ﲀ
ٱلۡأٓيَٰتُ
ﲁ
وَٱلنُّذُرُ
ﲂ
عَن
ﲃ
قَوۡمٖ
ﲄ
لَّا
ﲅ
يُؤۡمِنُونَ
ﲆ
١٠١
ﲇ
Say, ˹O Prophet,˺ “Consider all that is in the heavens and the earth!” Yet neither signs nor warners are of any benefit to those who refuse to believe.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.