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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 100
Yunus
100
10:100
وما كان لنفس ان تومن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ١٠٠
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠
وَمَا
ﱨ
كَانَ
ﱩ
لِنَفۡسٍ
ﱪ
أَن
ﱫ
تُؤۡمِنَ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
بِإِذۡنِ
ﱮ
ٱللَّهِۚ
ﱯﱰ
وَيَجۡعَلُ
ﱱ
ٱلرِّجۡسَ
ﱲ
عَلَى
ﱳ
ٱلَّذِينَ
ﱴ
لَا
ﱵ
يَعۡقِلُونَ
ﱶ
١٠٠
ﱷ
It is not for any soul to believe except by Allah’s leave, and He will bring His wrath upon those who are unmindful.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.