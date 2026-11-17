Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 10
Yunus
10
10:10
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ١٠
دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَـٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـٰمٌۭ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱩ
فِيهَا
ﱪ
سُبۡحَٰنَكَ
ﱫ
ٱللَّهُمَّ
ﱬ
وَتَحِيَّتُهُمۡ
ﱭ
فِيهَا
ﱮ
سَلَٰمٞۚ
ﱯﱰ
وَءَاخِرُ
ﱱ
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱲ
أَنِ
ﱳ
ٱلۡحَمۡدُ
ﱴ
لِلَّهِ
ﱵ
رَبِّ
ﱶ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱷ
١٠
ﱸ
in which their prayer will be, “Glory be to You, O Allah!” and their greeting will be, “Peace!” and their closing prayer will be, “All praise is for Allah—Lord of all worlds!”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.