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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 79
Ya-Sin
79
36:79
قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم ٧٩
قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩
قُلۡ
ﲑ
يُحۡيِيهَا
ﲒ
ٱلَّذِيٓ
ﲓ
أَنشَأَهَآ
ﲔ
أَوَّلَ
ﲕ
مَرَّةٖۖ
ﲖﲗ
وَهُوَ
ﲘ
بِكُلِّ
ﲙ
خَلۡقٍ
ﲚ
عَلِيمٌ
ﲛ
٧٩
ﲜ
Say, ˹O Prophet,˺ “They will be revived by the One Who produced them the first time, for He has ˹perfect˺ knowledge of every created being.
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