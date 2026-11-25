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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 76
Ya-Sin
76
36:76
فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٦
فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٦
فَلَا
ﱭ
يَحۡزُنكَ
ﱮ
قَوۡلُهُمۡۘ
ﱯﱰ
إِنَّا
ﱱ
نَعۡلَمُ
ﱲ
مَا
ﱳ
يُسِرُّونَ
ﱴ
وَمَا
ﱵ
يُعۡلِنُونَ
ﱶ
٧٦
ﱷ
So do not let their words grieve you ˹O Prophet˺. Indeed, We ˹fully˺ know what they conceal and what they reveal.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.