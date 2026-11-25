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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 69
Ya-Sin
69
36:69
وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ٦٩
وَمَا عَلَّمْنَـٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ وَقُرْءَانٌۭ مُّبِينٌۭ ٦٩
وَمَا
ﲺ
عَلَّمۡنَٰهُ
ﲻ
ٱلشِّعۡرَ
ﲼ
وَمَا
ﲽ
يَنۢبَغِي
ﲾ
لَهُۥٓۚ
ﲿﳀ
إِنۡ
ﳁ
هُوَ
ﳂ
إِلَّا
ﳃ
ذِكۡرٞ
ﳄ
وَقُرۡءَانٞ
ﳅ
مُّبِينٞ
ﳆ
٦٩
ﳇ
We have not taught him poetry, nor is it fitting for him. This ˹Book˺ is only a Reminder and a clear Quran
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