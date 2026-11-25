Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 68
Ya-Sin
68
36:68
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ٦٨
وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٦٨
وَمَن
ﲱ
نُّعَمِّرۡهُ
ﲲ
نُنَكِّسۡهُ
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلۡخَلۡقِۚ
ﲵﲶ
أَفَلَا
ﲷ
يَعۡقِلُونَ
ﲸ
٦٨
ﲹ
And whoever We grant a long life, We reverse them in development.
1
Will they not then understand?
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.