В Судный день грешники не смогут избежать своей печальной участи. Если они попытаются броситься к мосту под названием Сырат, по которому будет проложен путь в Рай, то Господь ослепит их, и они не найдут дороги к спасению. А если Он захочет, то все части тела неверующих застынут, и тогда они не смогут ни пойти вперед, ни вернуться назад, чтобы отдалиться от Адского Пламени. Они не смогут спастись от наказания в Преисподней, потому что дорога к спасению будет проходить по мосту Сырат, по которому сумеют пройти только правоверные. Только они сумеют увидеть прямой путь благодаря свету собственной веры. А что касается неверующих, то у них не будет никакого шанса на спасение от Адского Огня. Если Аллах пожелает лишить их зрения, то они будут вслепую блуждать по ристалищу и не найдут прямого пути. Если же Аллах пожелает парализовать их тела, то они вообще не смогут сдвинуться с места. В любом случае, неверующие будут обречены на вечные страдания в Аду.