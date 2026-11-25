Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 56
Ya-Sin
56
36:56
هم وازواجهم في ظلال على الارايك متكيون ٥٦
هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَـٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ٥٦
هُمۡ
ﱉ
وَأَزۡوَٰجُهُمۡ
ﱊ
فِي
ﱋ
ظِلَٰلٍ
ﱌ
عَلَى
ﱍ
ٱلۡأَرَآئِكِ
ﱎ
مُتَّكِـُٔونَ
ﱏ
٥٦
ﱐ
They and their spouses will be in ˹cool˺ shade, reclining on ˹canopied˺ couches.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.