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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 55
Ya-Sin
55
36:55
ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ٥٥
إِنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍۢ فَـٰكِهُونَ ٥٥
إِنَّ
ﱁ
أَصۡحَٰبَ
ﱂ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱃ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱄ
فِي
ﱅ
شُغُلٖ
ﱆ
فَٰكِهُونَ
ﱇ
٥٥
ﱈ
Indeed, on that Day the residents of Paradise will be busy enjoying themselves.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.