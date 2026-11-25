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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 49
Ya-Sin
49
36:49
ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون ٤٩
مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ٤٩
مَا
ﲛ
يَنظُرُونَ
ﲜ
إِلَّا
ﲝ
صَيۡحَةٗ
ﲞ
وَٰحِدَةٗ
ﲟ
تَأۡخُذُهُمۡ
ﲠ
وَهُمۡ
ﲡ
يَخِصِّمُونَ
ﲢ
٤٩
ﲣ
They must be awaiting a single Blast,
1
which will seize them while they are ˹entrenched˺ in ˹worldly˺ disputes.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.