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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 39
Ya-Sin
39
36:39
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٣٩
وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٣٩
وَٱلۡقَمَرَ
ﲻ
قَدَّرۡنَٰهُ
ﲼ
مَنَازِلَ
ﲽ
حَتَّىٰ
ﲾ
عَادَ
ﲿ
كَٱلۡعُرۡجُونِ
ﳀ
ٱلۡقَدِيمِ
ﳁ
٣٩
ﳂ
As for the moon, We have ordained ˹precise˺ phases for it, until it ends up ˹looking˺ like an old, curved palm stalk.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.