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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 37
Ya-Sin
37
36:37
واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ٣٧
وَءَايَةٌۭ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ٣٧
وَءَايَةٞ
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لَّهُمُ
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ٱلَّيۡلُ
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نَسۡلَخُ
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مِنۡهُ
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ٱلنَّهَارَ
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فَإِذَا
ﲭ
هُم
ﲮ
مُّظۡلِمُونَ
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٣٧
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There is also a sign for them in the night: We strip from it daylight, then—behold!—they are in darkness.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.