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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 97
Yusuf
97
12:97
قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطيين ٩٧
قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَـٰطِـِٔينَ ٩٧
قَالُواْ
ﱗ
يَٰٓأَبَانَا
ﱘ
ٱسۡتَغۡفِرۡ
ﱙ
لَنَا
ﱚ
ذُنُوبَنَآ
ﱛ
إِنَّا
ﱜ
كُنَّا
ﱝ
خَٰطِـِٔينَ
ﱞ
٩٧
ﱟ
(Các con của Ya’qub) nói: “Thưa Cha của chúng con, xin cha hãy cầu xin (Allah) tha thứ tội lỗi cho chúng con. Quả thật, chúng con là những kẻ sai trái.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.