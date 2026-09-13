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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 96
Yusuf
96
12:96
فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون ٩٦
فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًۭا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩٦
فَلَمَّآ
ﱁ
أَن
ﱂ
جَآءَ
ﱃ
ٱلۡبَشِيرُ
ﱄ
أَلۡقَىٰهُ
ﱅ
عَلَىٰ
ﱆ
وَجۡهِهِۦ
ﱇ
فَٱرۡتَدَّ
ﱈ
بَصِيرٗاۖ
ﱉﱊ
قَالَ
ﱋ
أَلَمۡ
ﱌ
أَقُل
ﱍ
لَّكُمۡ
ﱎ
إِنِّيٓ
ﱏ
أَعۡلَمُ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
مَا
ﱓ
لَا
ﱔ
تَعۡلَمُونَ
ﱕ
٩٦
ﱖ
Khi mà người báo tin mừng đến rồi ném chiếc áo của (Yusuf) vào mặt của (Ya’qub), cặp mắt của Y liền nhìn thấy trở lại. (Lúc đó, Ya’qub) liền nói (với các con của mình): “Chẳng phải cha đã nói với các con rằng cha thực sự biết ở nơi Allah những gì các con không biết đó sao?”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.