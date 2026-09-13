[ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ] كاتێك كه موژدهدهرهكه هات قهمیسهكهی یوسفی - صلی الله علیه وسلم - ههڵدایه سهر رووى یهعقوب - صلی الله علیه وسلم - یهكسهر به ئیزنی خوای گهوره چاوی چاك بوو (ئهو كوڕهى بوو كه پێشتر قهمیسێكى خوێناوى هێنا وتى یوسف - صلی الله علیه وسلم - گورگ خواردوویهتى، ویستى بهم كارهى ئهوهى پێشترى بسڕێتهوه) [ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٩٦) ] یهعقوب - صلی الله علیه وسلم - فهرمووی: ئایا من پێم نهوتن كه من لهلایهن خوای گهورهوه ههندێك شت ئهزانم كه ئێوه نایزانن.