Каждую болезнь следует лечить тем, что можно ей противопоставить. Разлука с Йусуфом поселила в сердце Йакуба печаль и тоску, о величине которых было известно одному Аллаху. Йусуф пожелал, чтобы отец учуял его запах, которым была пропитана его рубаха, и снова обрел дух и зрение. Аллаху известно много подобных мудростей и тайн, однако рабы Аллаха не всегда способны постичь их. Но Йусуфу было открыто знание о некоторых из этих мудростей, и поэтому он сказал: «Отвезите мою рубаху домой и накиньте ее на лицо моего отца, и он прозреет. А затем приезжайте ко мне вместе со своими супругами, детьми и домочадцами, дабы мы повидались друг с другом и дабы никто из нас не испытывал трудностей с продовольствием и пропитанием».