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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 92
Yusuf
92
12:92
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين ٩٢
قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٩٢
قَالَ
ﲞ
لَا
ﲟ
تَثۡرِيبَ
ﲠ
عَلَيۡكُمُ
ﲡ
ٱلۡيَوۡمَۖ
ﲢﲣ
يَغۡفِرُ
ﲤ
ٱللَّهُ
ﲥ
لَكُمۡۖ
ﲦﲧ
وَهُوَ
ﲨ
أَرۡحَمُ
ﲩ
ٱلرَّٰحِمِينَ
ﲪ
٩٢
ﲫ
(Yusuf) nói: “Hôm nay, chẳng còn gì để trách móc các anh nữa, Allah sẽ tha thứ tội lỗi cho các anh, bởi Ngài là Đấng Khoan Dung nhất.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.