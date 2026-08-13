Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:85
Yusuf
85
12:85
قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ٨٥
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُا۟ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَـٰلِكِينَ ٨٥
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
تَفۡتَؤُاْ
تَذۡكُرُ
يُوسُفَ
حَتَّىٰ
تَكُونَ
حَرَضًا
أَوۡ
تَكُونَ
مِنَ
ٱلۡهَٰلِكِينَ
٨٥
(Các con) khuyên (Ya’qub): “Xin thề với Allah, việc cha đau buồn vì nhớ nhung Yusuf thế này sẽ khiến cha ngã bệnh hoặc sẽ chết sớm.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ
] وتیان: سوێند به خوای گهوره تۆ بهردهوام بیری یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ئهكهیت و خهفهتی لێ ئهخۆی [
حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا
] تا لهش و عهقڵت بێهێز دهبێت و لهناو دهچێت [
أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (٨٥)
] یان ههر ئهمریت و تیا ئهچی ئهوهنده خهفهت ئهخۆیت و ئهوهنده بۆی ئهگری (بهزهییان به باوكیاندا هاتهوهو ویستیان بێدهنگى بكهن).