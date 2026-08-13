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Tafsir: Yusuf 12:81
Yusuf
81
12:81
ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ٨١
ٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا۟ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَـٰفِظِينَ ٨١
ٱرۡجِعُوٓاْ
إِلَىٰٓ
أَبِيكُمۡ
فَقُولُواْ
يَٰٓأَبَانَآ
إِنَّ
ٱبۡنَكَ
سَرَقَ
وَمَا
شَهِدۡنَآ
إِلَّا
بِمَا
عَلِمۡنَا
وَمَا
كُنَّا
لِلۡغَيۡبِ
حَٰفِظِينَ
٨١
“Các em hãy trở về gặp cha và nói: “Thưa cha của chúng con, con trai của cha thực sự đã phạm tội trộm cắp (và đã bị bắt giữ lại). Chúng con không khẳng định như thế cho đến khi chúng con đã biết rõ (việc nó bị bắt quả tang) và chúng con không có khả năng giám sát những điều vô hình.”
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[
ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ
] ئێوهش بگهڕێنهوه بۆ لای باوكتان بڵێن: ئهی باوكه ئهم كوڕهی تۆ دزی كردووه [
وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا
] وه بهچاوی خۆمان نهمان بینیوه دزی بكات تهنها كاتێك زانیمان كه صاعهكهیان لهناو بارهكهیدا دهركرد [
وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (٨١)
] وه ئێمهیش شتێك كه غهیب و نادیار بێت ئاگاداری نین تا بۆمان دهركهوێ، واته: كاتێك كه ئهم دزی كردبێت مهگهر ئێمه خهوتبێتین ئاگامان لێ نهبووه.