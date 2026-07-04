Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
77
12:77
۞ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون ٧٧
۞ قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌۭ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّۭ مَّكَانًۭا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧
۞ قَالُوٓاْ
إِن
يَسۡرِقۡ
فَقَدۡ
سَرَقَ
أَخٞ
لَّهُۥ
مِن
قَبۡلُۚ
فَأَسَرَّهَا
يُوسُفُ
فِي
نَفۡسِهِۦ
وَلَمۡ
يُبۡدِهَا
لَهُمۡۚ
قَالَ
أَنتُمۡ
شَرّٞ
مَّكَانٗاۖ
وَٱللَّهُ
أَعۡلَمُ
بِمَا
تَصِفُونَ
٧٧
(Các anh của Yusuf) nói: “Nếu nó trộm thì (chẳng có gì phải ngạc nhiên), bởi vì quả thật anh của nó trước đây cũng đã trộm (như vậy).” Yusuf giữ nguyên phản ứng của mình và không tiết lộ sự thật cho họ, Y chỉ nói với chính mình: “Các người còn xấu xa hơn thế, và Allah biết rõ nhất (sự thật) về những điều mà các người cáo buộc.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
A Siddiqui
Theo
37 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 12:77
I often reflect on this ayah when I am sure someone is lying to me in a personal situation. The other party, whether child or adult, is already aware that they are not being truthful, but what they don't know is whether I bought their lie or not.
I've often found that taking time to pause before reacting has several benefits:
It forces me to practice patience and show restraint, it gives me space to check my emotions and think through my respon...
Xem tiếp
25
10
Iraj Marjan
Theo
2 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 12:77, 12:39-40, 12:8
The story of Prophet Yusuf and his brothers highlights many contrasts one of those crucial differences is emotional regulation. Yusuf Aleyhisalam possessed this skill, while his brothers lacked it. This disparity enabled Yusuf (AS) to succeed in every trial, whereas his brothers remained consumed by hatred for decades (see verse 8&77), their personal growth stifled.
But how did Yusuf Aleyhisalam develop this skill? Both he and his brothers rece...
Xem tiếp
17
12
Khám phá Cộng đồng Phản chiếu
Ayah trước
Ayah tiếp theo