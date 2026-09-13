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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 109
Yusuf
109
12:109
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون ١٠٩
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًۭا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٩
وَمَآ
ﲄ
أَرۡسَلۡنَا
ﲅ
مِن
ﲆ
قَبۡلِكَ
ﲇ
إِلَّا
ﲈ
رِجَالٗا
ﲉ
نُّوحِيٓ
ﲊ
إِلَيۡهِم
ﲋ
مِّنۡ
ﲌ
أَهۡلِ
ﲍ
ٱلۡقُرَىٰٓۗ
ﲎﲏ
أَفَلَمۡ
ﲐ
يَسِيرُواْ
ﲑ
فِي
ﲒ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲓ
فَيَنظُرُواْ
ﲔ
كَيۡفَ
ﲕ
كَانَ
ﲖ
عَٰقِبَةُ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
مِن
ﲙ
قَبۡلِهِمۡۗ
ﲚﲛ
وَلَدَارُ
ﲜ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲝ
خَيۡرٞ
ﲞ
لِّلَّذِينَ
ﲟ
ٱتَّقَوۡاْۚ
ﲠﲡ
أَفَلَا
ﲢ
تَعۡقِلُونَ
ﲣ
١٠٩
ﲤ
Tất cả Thiên Sứ mà TA (Allah) đã cử phái trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) cũng đều là những người đàn ông (phàm tục giống như Ngươi) được TA mặc khải cho họ, họ cũng xuất thân từ dân chúng của các thị trấn. Sao (những kẻ phủ nhận sứ mạng của Ngươi) không chịu đi khắp nơi trên trái đất để xem những kẻ trước chúng đã phải chịu hậu quả thế nào? (Quả thật,) cuộc sống ở Đời Sau tốt đẹp hơn cho những ai có lòng kính sợ, lẽ nào các ngươi vẫn không hiểu ư?!
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.