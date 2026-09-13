﴿وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالࣰا يُوحَىٰٓ﴾ وَفِي قِرَاءَة بِالنُّونِ وَكَسْر الْحَاء ﴿إِلَیۡهِم﴾ لَا مَلَائِكَة ﴿مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰۤۗ﴾ الْأَمْصَار لِأَنَّهُمْ أَعْلَم وَأَحْلَم بِخِلَافِ أَهْل الْبَوَادِي لِجَفَائِهِمْ وَجَهْلهمْ ﴿أَفَلَمۡ یَسِیرُوا۟﴾ أَهْل مَكَّة ﴿فِی ٱلۡأَرۡضِ فَیَنظُرُوا۟ كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِهِمۡۗ﴾ أَيْ آخِر أَمْرهمْ مِنْ إهْلَاكهمْ بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلهمْ ﴿وَلَدَارُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ﴾ أَيْ الْجَنَّة ﴿خَیۡرࣱ لِّلَّذِینَ ٱتَّقَوۡا۟ۚ﴾ اللَّه ﴿أَفَلَا یَعۡقِلُونَ ١٠٩﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاء يَا أَهْل مَكَّة هَذَا فَتُؤْمِنُونَ