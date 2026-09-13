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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 108
Yusuf
108
12:108
قل هاذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ١٠٨
قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٨
قُلۡ
ﱰ
هَٰذِهِۦ
ﱱ
سَبِيلِيٓ
ﱲ
أَدۡعُوٓاْ
ﱳ
إِلَى
ﱴ
ٱللَّهِۚ
ﱵﱶ
عَلَىٰ
ﱷ
بَصِيرَةٍ
ﱸ
أَنَا۠
ﱹ
وَمَنِ
ﱺ
ٱتَّبَعَنِيۖ
ﱻﱼ
وَسُبۡحَٰنَ
ﱽ
ٱللَّهِ
ﱾ
وَمَآ
ﱿ
أَنَا۠
ﲀ
مِنَ
ﲁ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﲂ
١٠٨
ﲃ
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Đây là đường lối mà ta mời gọi mọi người đến với Allah dựa trên kiến thức rõ ràng và cũng là đường lối của những ai noi theo ta. Vinh quang và tối cao thay Allah, ta không phải là kẻ đa thần.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.