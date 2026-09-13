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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 107
Yusuf
107
12:107
افامنوا ان تاتيهم غاشية من عذاب الله او تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ١٠٧
أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَـٰشِيَةٌۭ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٧
أَفَأَمِنُوٓاْ
ﱡ
أَن
ﱢ
تَأۡتِيَهُمۡ
ﱣ
غَٰشِيَةٞ
ﱤ
مِّنۡ
ﱥ
عَذَابِ
ﱦ
ٱللَّهِ
ﱧ
أَوۡ
ﱨ
تَأۡتِيَهُمُ
ﱩ
ٱلسَّاعَةُ
ﱪ
بَغۡتَةٗ
ﱫ
وَهُمۡ
ﱬ
لَا
ﱭ
يَشۡعُرُونَ
ﱮ
١٠٧
ﱯ
Lẽ nào họ lại cảm thấy an tâm khi hình phạt của Allah bao trùm lấy họ (ở cuộc sống trần gian này) hoặc giờ khắc tận thế bất ngờ xảy đến trong lúc họ hoàn toàn không hay biết?
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.