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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 101
Yusuf
101
12:101
۞ رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ١٠١
۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًۭا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ ١٠١
۞ رَبِّ
ﲭ ﲮ
قَدۡ
ﲯ
ءَاتَيۡتَنِي
ﲰ
مِنَ
ﲱ
ٱلۡمُلۡكِ
ﲲ
وَعَلَّمۡتَنِي
ﲳ
مِن
ﲴ
تَأۡوِيلِ
ﲵ
ٱلۡأَحَادِيثِۚ
ﲶﲷ
فَاطِرَ
ﲸ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲹ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
أَنتَ
ﲻ
وَلِيِّۦ
ﲼ
فِي
ﲽ
ٱلدُّنۡيَا
ﲾ
وَٱلۡأٓخِرَةِۖ
ﲿﳀ
تَوَفَّنِي
ﳁ
مُسۡلِمٗا
ﳂ
وَأَلۡحِقۡنِي
ﳃ
بِٱلصَّٰلِحِينَ
ﳄ
١٠١
ﳅ
“Lạy Thượng Đế của bề tôi, quả thật, Ngài đã ban cho bề tôi vương quyền và đã dạy cho bề tôi cách giải mộng. Lạy Đấng đã tạo ra các tầng trời và trái đất, Đấng Bảo Hộ cho bề tôi ở trần gian này và cả ở Đời Sau, xin Ngài ban cho bề tôi được chết là một người Muslim và xin Ngài thu nhận bề tôi vào cùng với nhóm người đức hạnh của Ngài.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.