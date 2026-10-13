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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 99
Yunus
99
10:99
ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مومنين ٩٩
وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَـَٔامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٩٩
وَلَوۡ
ﱗ
شَآءَ
ﱘ
رَبُّكَ
ﱙ
لَأٓمَنَ
ﱚ
مَن
ﱛ
فِي
ﱜ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱝ
كُلُّهُمۡ
ﱞ
جَمِيعًاۚ
ﱟﱠ
أَفَأَنتَ
ﱡ
تُكۡرِهُ
ﱢ
ٱلنَّاسَ
ﱣ
حَتَّىٰ
ﱤ
يَكُونُواْ
ﱥ
مُؤۡمِنِينَ
ﱦ
٩٩
ﱧ
(Và thực sự) nếu như Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) muốn, chắc chắc tất cả loài người trên trái đất này đều có đức tin. Lẽ nào Ngươi muốn ép buộc nhân loại trở thành những người có đức tin ư?!
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.