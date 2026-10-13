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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 93
Yunus
93
10:93
ولقد بوانا بني اسراييل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ٩٣
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍۢ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٩٣
وَلَقَدۡ
ﲃ
بَوَّأۡنَا
ﲄ
بَنِيٓ
ﲅ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲆ
مُبَوَّأَ
ﲇ
صِدۡقٖ
ﲈ
وَرَزَقۡنَٰهُم
ﲉ
مِّنَ
ﲊ
ٱلطَّيِّبَٰتِ
ﲋ
فَمَا
ﲌ
ٱخۡتَلَفُواْ
ﲍ
حَتَّىٰ
ﲎ
جَآءَهُمُ
ﲏ
ٱلۡعِلۡمُۚ
ﲐﲑ
إِنَّ
ﲒ
رَبَّكَ
ﲓ
يَقۡضِي
ﲔ
بَيۡنَهُمۡ
ﲕ
يَوۡمَ
ﲖ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲗ
فِيمَا
ﲘ
كَانُواْ
ﲙ
فِيهِ
ﲚ
يَخۡتَلِفُونَ
ﲛ
٩٣
ﲜ
Quả thật, TA đã định cư dân Israel tại một nơi tốt lành (của vùng đất Sham hồng phúc) và ban phát cho họ bổng lộc tốt sạch. Họ đã không bất đồng nhau mãi đến khi nguồn kiến thức (Qur’an) đến với họ (xác nhận lại sứ mạng của Muhammad đã được nhắc đến trong Tawrah). Rồi đây, vào Ngày Phán Xét, Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) sẽ phân xử giữa họ về những điều mà họ đã từng tranh chấp và bất đồng.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.