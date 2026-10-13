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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 92
Yunus
92
10:92
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ٩٢
فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةًۭ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَـٰتِنَا لَغَـٰفِلُونَ ٩٢
فَٱلۡيَوۡمَ
ﱳ
نُنَجِّيكَ
ﱴ
بِبَدَنِكَ
ﱵ
لِتَكُونَ
ﱶ
لِمَنۡ
ﱷ
خَلۡفَكَ
ﱸ
ءَايَةٗۚ
ﱹﱺ
وَإِنَّ
ﱻ
كَثِيرٗا
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلنَّاسِ
ﱾ
عَنۡ
ﱿ
ءَايَٰتِنَا
ﲀ
لَغَٰفِلُونَ
ﲁ
٩٢
ﲂ
Vì vậy, ngày nay TA (Allah) giữ thân xác của ngươi (Pha-ra-ông) lại để làm một dấu hiệu cho những ai sống sau ngươi. Tuy nhiên, hầu hết nhân loại đối với các dấu hiệu của TA vẫn lơ là và không chú ý đến.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.