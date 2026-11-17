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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 9
Yunus
9
10:9
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم ٩
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَـٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٩
إِنَّ
ﱘ
ٱلَّذِينَ
ﱙ
ءَامَنُواْ
ﱚ
وَعَمِلُواْ
ﱛ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱜ
يَهۡدِيهِمۡ
ﱝ
رَبُّهُم
ﱞ
بِإِيمَٰنِهِمۡۖ
ﱟﱠ
تَجۡرِي
ﱡ
مِن
ﱢ
تَحۡتِهِمُ
ﱣ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﱤ
فِي
ﱥ
جَنَّٰتِ
ﱦ
ٱلنَّعِيمِ
ﱧ
٩
ﱨ
Thật vậy, những người có đức tin và hành thiện, Thượng Đế của họ sẽ hướng dẫn họ (đến với sự hài lòng của Ngài) bằng đức tin của họ, (và Ngài sẽ thu nhận họ vào) các Ngôi Vườn Thiên Đàng hạnh phúc), bên dưới có những dòng sông chảy.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.