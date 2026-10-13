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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 87
Yunus
87
10:87
واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المومنين ٨٧
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًۭا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةًۭ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٧
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﲤ
إِلَىٰ
ﲥ
مُوسَىٰ
ﲦ
وَأَخِيهِ
ﲧ
أَن
ﲨ
تَبَوَّءَا
ﲩ
لِقَوۡمِكُمَا
ﲪ
بِمِصۡرَ
ﲫ
بُيُوتٗا
ﲬ
وَٱجۡعَلُواْ
ﲭ
بُيُوتَكُمۡ
ﲮ
قِبۡلَةٗ
ﲯ
وَأَقِيمُواْ
ﲰ
ٱلصَّلَوٰةَۗ
ﲱﲲ
وَبَشِّرِ
ﲳ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲴ
٨٧
ﲵ
TA đã mặc khải cho Musa và người anh (em) của Y: “Hai ngươi hãy để người dân của mình định cư ở Ai Cập trong những ngôi nhà, hãy dựng những ngôi nhà của các ngươi hướng về Qiblah (Đền Aqsa ở Palestine), rồi hãy dâng lễ nguyện Salah trong đó và hãy báo tin mừng cho những người có đức tin.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.