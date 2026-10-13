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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 85
Yunus
85
10:85
فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ٨٥
فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةًۭ لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٨٥
فَقَالُواْ
ﲓ
عَلَى
ﲔ
ٱللَّهِ
ﲕ
تَوَكَّلۡنَا
ﲖ
رَبَّنَا
ﲗ
لَا
ﲘ
تَجۡعَلۡنَا
ﲙ
فِتۡنَةٗ
ﲚ
لِّلۡقَوۡمِ
ﲛ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲜ
٨٥
ﲝ
Vậy là, người dân nói: “Bầy tôi nguyện phó thác cho Allah. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng biến bầy tôi thành một phương tiện thử thách cho những kẻ tàn bạo ác bá.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.