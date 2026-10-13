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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 83
Yunus
83
10:83
فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومليهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين ٨٣
فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌۭ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍۢ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٨٣
فَمَآ
ﱮ
ءَامَنَ
ﱯ
لِمُوسَىٰٓ
ﱰ
إِلَّا
ﱱ
ذُرِّيَّةٞ
ﱲ
مِّن
ﱳ
قَوۡمِهِۦ
ﱴ
عَلَىٰ
ﱵ
خَوۡفٖ
ﱶ
مِّن
ﱷ
فِرۡعَوۡنَ
ﱸ
وَمَلَإِيْهِمۡ
ﱹ
أَن
ﱺ
يَفۡتِنَهُمۡۚ
ﱻﱼ
وَإِنَّ
ﱽ
فِرۡعَوۡنَ
ﱾ
لَعَالٖ
ﱿ
فِي
ﲀ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲁ
وَإِنَّهُۥ
ﲂ
لَمِنَ
ﲃ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﲄ
٨٣
ﲅ
Nhưng không ai tin Musa, ngoại trừ (một số) con cháu thuộc người dân của Y, vì sợ Pha-ra-ông và đám thuộc hạ của hắn bắt bớ. Quả thật, Pha-ra-ông đã kiêu ngạo trong lãnh thổ (Ai Cập) và hắn quả thật là một kẻ tàn bạo ác bá.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.