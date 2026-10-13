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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 80
Yunus
80
10:80
فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ٨٠
فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ٨٠
فَلَمَّا
ﱈ
جَآءَ
ﱉ
ٱلسَّحَرَةُ
ﱊ
قَالَ
ﱋ
لَهُم
ﱌ
مُّوسَىٰٓ
ﱍ
أَلۡقُواْ
ﱎ
مَآ
ﱏ
أَنتُم
ﱐ
مُّلۡقُونَ
ﱑ
٨٠
ﱒ
Vì vậy, khi các pháp sư đến, Musa nói với họ: “Các vị cứ ném xuống bất cứ thứ gì các vị muốn ném.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.