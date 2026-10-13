Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 78
Yunus
78
10:78
قالوا اجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمومنين ٧٨
قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٧٨
قَالُوٓاْ
ﳉ
أَجِئۡتَنَا
ﳊ
لِتَلۡفِتَنَا
ﳋ
عَمَّا
ﳌ
وَجَدۡنَا
ﳍ
عَلَيۡهِ
ﳎ
ءَابَآءَنَا
ﳏ
وَتَكُونَ
ﳐ
لَكُمَا
ﳑ
ٱلۡكِبۡرِيَآءُ
ﳒ
فِي
ﳓ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳔ
وَمَا
ﳕ
نَحۡنُ
ﳖ
لَكُمَا
ﳗ
بِمُؤۡمِنِينَ
ﳘ
٧٨
ﳙ
(Đám thuộc hạ của Pha-ra-ông) nói (với Musa): “Có phải ngươi mang điều này đến để lôi kéo bọn ta rời bỏ những gì mà bọn ta thấy được ở tổ tiên của bọn ta (đã làm trước đây) để rồi hai ngươi có thể hùng bá trong lãnh thổ này? Không, bọn ta sẽ không tin hai ngươi.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.