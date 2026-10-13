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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 74
Yunus
74
10:74
ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليومنوا بما كذبوا به من قبل كذالك نطبع على قلوب المعتدين ٧٤
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٤
ثُمَّ
ﲊ
بَعَثۡنَا
ﲋ
مِنۢ
ﲌ
بَعۡدِهِۦ
ﲍ
رُسُلًا
ﲎ
إِلَىٰ
ﲏ
قَوۡمِهِمۡ
ﲐ
فَجَآءُوهُم
ﲑ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲒ
فَمَا
ﲓ
كَانُواْ
ﲔ
لِيُؤۡمِنُواْ
ﲕ
بِمَا
ﲖ
كَذَّبُواْ
ﲗ
بِهِۦ
ﲘ
مِن
ﲙ
قَبۡلُۚ
ﲚﲛ
كَذَٰلِكَ
ﲜ
نَطۡبَعُ
ﲝ
عَلَىٰ
ﲞ
قُلُوبِ
ﲟ
ٱلۡمُعۡتَدِينَ
ﲠ
٧٤
ﲡ
Rồi sau (Nuh), TA đã gởi rất nhiều Sứ Giả đến với người dân của Họ. (Các vị Sứ Giả này) đến với người dân của mình với những bằng chứng rõ ràng, nhưng họ đã không tin vào điều mà họ đã phủ nhận trước đó. Vì vậy, TA niêm kín con tim của những kẻ vượt quá giới hạn.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.