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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 7
Yunus
7
10:7
ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون ٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰتِنَا غَـٰفِلُونَ ٧
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
لَا
ﱃ
يَرۡجُونَ
ﱄ
لِقَآءَنَا
ﱅ
وَرَضُواْ
ﱆ
بِٱلۡحَيَوٰةِ
ﱇ
ٱلدُّنۡيَا
ﱈ
وَٱطۡمَأَنُّواْ
ﱉ
بِهَا
ﱊ
وَٱلَّذِينَ
ﱋ
هُمۡ
ﱌ
عَنۡ
ﱍ
ءَايَٰتِنَا
ﱎ
غَٰفِلُونَ
ﱏ
٧
ﱐ
Những kẻ không mong đợi cuộc gặp gỡ với TA (- Allah, ở Đời Sau) và hài lòng với cuộc sống thế giới này và cảm thấy an nhiên ở đó cũng như những kẻ thờ ơ với các lời phán của TA.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.