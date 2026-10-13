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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 68
Yunus
68
10:68
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهاذا اتقولون على الله ما لا تعلمون ٦٨
قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًۭا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ۖ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَـٰنٍۭ بِهَـٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦٨
قَالُواْ
ﲝ
ٱتَّخَذَ
ﲞ
ٱللَّهُ
ﲟ
وَلَدٗاۗ
ﲠﲡ
سُبۡحَٰنَهُۥۖ
ﲢﲣ
هُوَ
ﲤ
ٱلۡغَنِيُّۖ
ﲥﲦ
لَهُۥ
ﲧ
مَا
ﲨ
فِي
ﲩ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲪ
وَمَا
ﲫ
فِي
ﲬ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲭﲮ
إِنۡ
ﲯ
عِندَكُم
ﲰ
مِّن
ﲱ
سُلۡطَٰنِۭ
ﲲ
بِهَٰذَآۚ
ﲳﲴ
أَتَقُولُونَ
ﲵ
عَلَى
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
مَا
ﲸ
لَا
ﲹ
تَعۡلَمُونَ
ﲺ
٦٨
ﲻ
(Một nhóm những kẻ đa thần) nói: “Allah có con trai”. Thật trong sạch và tối cao thay Ngài, Ngài là Đấng Miễn Cần. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất đều thuộc về một mình Ngài. Các ngươi (những kẻ đa thần) chẳng có bằng chứng nào cho điều đã nói. Lẽ nào các ngươi nói ra những điều mà các ngươi không biết?!
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.