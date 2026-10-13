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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 65
Yunus
65
10:65
ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم ٦٥
وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦٥
وَلَا
ﱣ
يَحۡزُنكَ
ﱤ
قَوۡلُهُمۡۘ
ﱥﱦ
إِنَّ
ﱧ
ٱلۡعِزَّةَ
ﱨ
لِلَّهِ
ﱩ
جَمِيعًاۚ
ﱪﱫ
هُوَ
ﱬ
ٱلسَّمِيعُ
ﱭ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱮ
٦٥
ﱯ
(Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi chớ để cho lời nói của (những kẻ xúc phạm tôn giáo) làm Ngươi buồn rầu. Quả thật, danh dự và quyền lực hoàn toàn thuộc về một mình Allah. Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Toàn Tri.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.